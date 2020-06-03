Kaymakam Seyhan'dan esnaf ziyaretleri
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Kaymakam Seyhan'dan esnaf ziyaretleri

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, 1 Haziran itibarıyla geçiş yapılan "kontrollü sosyal hayat" denetimleri kapsamında iş yerlerini ziyaret etti.

Kaymakam Seyhan'dan esnaf ziyaretleri
03.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:49

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, 1 Haziran itibarıyla geçiş yapılan "kontrollü sosyal hayat" denetimleri kapsamında iş yerlerini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Yunus Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu, Emniyet Amiri Ahmet Özder ve Toplum Sağlığı Merkezi hekimi Dr. Akın Sürgüveç ile esnafı gezen Seyhan, ilgili genelge kapsamında bilgi verdi.

Kurallara uyan esnafa teşekkür eden Seyhan, "Ülkemizin yeni tip koronavirüs ile mücadelesi kapsamında uzunca bir süre kapalı olan iş yerlerimiz kontrollü sosyal hayata geçiş ile yeniden hizmet vermeye başladı. Yaptığımız denetimlerde esnafımızın kurallara uyarak üzerine düşeni yaptığını gördük. Duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Seyhan, iş yerlerinin düzenli olarak alınan tedbirlere uyulması ile ilgili denetleneceği kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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