Kaymakam Seyhan'dan "Babalar Günü" ziyaretleri Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, "Babalar Günü" dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, "Babalar Günü" dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Belediye Başkanı Yunus Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu ve Emniyet Amiri Ahmet Özder'in de yer aldığı ziyarette Kaymakam Seyhan, Babalar Günü'nü kutladı.

Şehitlerin emaneti ailelerinin ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirten Seyhan, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden kahramanlarımızı rahmet ve özlemle yad ediyor, kahraman gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Aziz şehitlerimiz ve onların bizlere emaneti kıymetli babaları ile hayatını ailesine adayan tüm babalarımızın bu anlamlı gününü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Seyhan, günün anısına ailelere hediye takdim etti.

Kaynak: AA