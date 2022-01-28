Kaymakam Sevgili'den, karla mücadelede görev yapan kamu personeline mangalda sucuk ekmek ikramı

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, karla mücadelede görev yapan kamu personeline, mangalda sucuk ekmek ikram etti.

Araban ilçe Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede 10 gün boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışında görev yapan kamu personeline Belediye Başkanı Hasan Doğru ile birlikte katılımıyla ilçe Jandarma Komutanlığı Bahçesinde mangalda sucuk ekmek ikramında bulundu.

Kaymakam Sevgili, 10 gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışında görev alan tüm kamu personeline, özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hasan Doğru ise, karla mücadele kapsamında dondurucu soğuklarda yoğun çaba gösteren tüm kamu personellerine teşekkür etti. - GAZİANTEP