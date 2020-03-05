Kaymakam Şekerci, öğrencilerle bir araya geldi
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Kaymakam Şekerci, öğrencilerle bir araya geldi

Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu pansiyonunda kalan öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

05.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:23
Kaymakam Şekerci, öğrencilerle bir araya geldi

Kaymakamı Mevlüt Şekerci, Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu pansiyonunda kalan öğrencilerle yemekte bir araya geldi.

Şekerci, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçı, Şube müdürleri Yavuz Aşan ve Zübeyir Çetin, Mal Müdürü Hasan Gündem ile Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle görüşen Şekerci, onların sorularını yanıtladı, taleplerini dinledi, onlara tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin talepleri konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Konakçı'ya gerekli talimatlar veren Şekerci, daha sonra pansiyon yemekhanesinde incelemelerde bulundu, öğrencilerle yemek yedi.

Kaynak: AA

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