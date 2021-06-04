Kaymakam Pişkin, Vali Çakır'ı bilgilendirdi
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Kaymakam Pişkin, Vali Çakır'ı bilgilendirdi

Kaymakam Pişkin, Vali Çakır'ı bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, makamında ağırladığı Kastamonu Valisi Avni Çakır'a ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, makamında ağırladığı Kastamonu Valisi Avni Çakır'a ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Beraberinde Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, DSİ 23. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Çenet, Genel Sekreter Yardımcısı Nida Sinsi ile birlikte çalışma ziyareti için Tosya ilçesine gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır Tosya Kaymakamlığını ziyaret etti. Vali Çakır'ı Tosya'da Kaymakam Deniz Pişkin ve beraberinde ilçe protokolü karşıladı. Tosya Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Avni Çakır, Kaymakam Deniz Pişkin'den bilgi aldı. - KASTAMONU

Kaymakam Pişkin, Vali Çakır'ı bilgilendirdi
Kaymakam Pişkin, Vali Çakır'ı bilgilendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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