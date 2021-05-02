Kaymakam Pişkin uygulama noktalarını denetledi
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Kaymakam Pişkin uygulama noktalarını denetledi

Kaymakam Pişkin uygulama noktalarını denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, tam kapanma nedeniyle kolluk kuvvetlerinin uygulama yaptığı noktaları denetledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, tam kapanma nedeniyle kolluk kuvvetlerinin uygulama yaptığı noktaları denetledi.

Uygulanan tam kapanma nedeniyle Tosya ilçesinde şehir içi, şehir giriş çıkışları ve D-100 Karayolu'ndaki uygulama noktalarında geçişler kontrollü sağlanıyor. Kolluk kuvvetleri izin belgesi olmayan vatandaşların geçişine izin vermiyor. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de uygulama noktalarını tek tek gezerek, denetim yapıyor. Kurallara uyan vatandaşları görmenin memnuniyet verici olduğunun altını çizen Deniz Pişkin, suiistimal eden vatandaşları görmenin ise bir o kadar üzücü olduğunu söyledi. Pişkin, "Lütfen daha dikkatli olalım. Tedbirleri ihlal eden durum ve kişilere karşı en ufak tavizde bulunmayacağımızı, müsamaha veya hoşgörü göstermeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyorum. Buna mukabil, sorumluluk sahibi ve dikkatli vatandaşlarımız ile esnafımızı tebrik ediyor, kendilerine en kalbi teşekkürlerimi gönderiyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaymakam Pişkin uygulama noktalarını denetledi
Kaymakam Pişkin uygulama noktalarını denetledi
Kaymakam Pişkin uygulama noktalarını denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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