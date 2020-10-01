Kaymakam Pişkin, "Pandemi kurallarını ihlal eden işyerleri kapatılacak"

KASTAMONU (İHA) – Son günlerde artış gösteren vakaların önüne geçmek için alınan önlemleri anlatan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede pandemi kurallarını ihlal eden işyerlerinin kapatılabileceğini söyledi.

KASTAMONU (İHA) – Son günlerde artış gösteren vakaların önüne geçmek için alınan önlemleri anlatan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede pandemi kurallarını ihlal eden işyerlerinin kapatılabileceğini söyledi.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin başkanlığında Tosya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından alınan kararlar hakkında değerlendirmede bulunan Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, pandemi kurallarını ihlal eden işyerlerinin kapatılabileceğini kaydetti.

Toplantıda denetimlerde işyerlerinde görülen eksikliklerin giderilmesi için süre verilenlerin denetimlerin devam etmesine, eksikliklerini tamamlamayan ve kural ihlali yapan işyerleri hakkında kapatma kararı uygulanmasının karar verildiğini söyleyen Kaymakam Pişkin, "Kurul ayrıca TSE onaylı dezenfektan kullanılmasını ve standartlara uygun olmayanların kullanımına izin verilmemesine, yine jandarma ekipleri tarafından köylerde maske ve sosyal mesafe denetimlerin sıklaştırılmasına karar verdi" dedi.

Kaymakam Deniz Pişkin, "Daha önce yaptığımız denetimler sonucu çalışma ortamında yeterli havalandırma olanağı bulunmayan, çalışanlar arası sosyal mesafe kuralına gerektiği şekilde riayet etmeyen ve kendisine verilen süre içerisinde uyarıların gereğini yerine getirmeyen bir iş yerine idari para cezası uygulanmasına; gerekli tedbirlerin alınmaması ve değişikliklerin yapılmaması halinde takip eden ihlallerde iş yeri hakkında kapatma kararının uygulanmasına karar verildi" diye konuştu.

İlçede görev yapan aile hekimlerinin filyasyon ekibinde görevlendirildiğini belirten Kaymakam Pişkin, "Filyasyon çalışmalarımızı güçlendirmek ve hızlandırmak, köy ve mahalle denetim ekiplerimizin seri ve etkin hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından geçici süreyle görevlendirdiğimiz araçların, şoförleriyle birlikte kesintisiz şekilde İlçe Sağlık Müdürlüğümüz emrinde hazır bekletilmesine, İlçe Jandarma Komutanlığımız tarafından köylerimizde yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerine ağırlık verilmesine, bütün kamu kurum ve kuruluşlarına HES koduyla girilmesinin zorunlu hale getirilmesine, ayrıca HES kodu olan vatandaşların da kapıda ateş ölçümlerinin yapıldıktan sonra içeriye kabul edilmelerine; bu konuyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların gerekli planlama ve personel görevlendirmelerini ivedilikle yapmalarına, tüm iş yerlerinde kullanılan dezenfektan ürünlerin standartlara uygun ve TSE onaylı olmasına ve denetimlerinin buna göre yapılmasına, işçi sağlığını tehdit eden ve virüsle mücadelede etkisiz kalan merdiven altı ürünlerin kullanımının engellenmesine, vaka sayısının aşırı artış gösterdiği, buna mukabil filyasyon çalışmalarının personel eksikliği nedeniyle yavaş ve yetersiz kaldığı durumlarda, İlçe Sağlık Müdürlüğünün talebi ve Mülki Amirin onayı ile ilçemizde görev yapan aile hekimlerinin de geçici süreler ile filyasyon çalışmalarında görevlendirilmelerine karar verilmiştir" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı