Kaymakam Pelvan'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Pelvan'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Kaymakam Pelvan'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya Aslanapa İlçe Kaymakamı Özgür Pelvan, Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Kütahya Aslanapa İlçe Kaymakamı Özgür Pelvan, Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Bozkurt, ilçede yapmış oldukları çalışmalar hakkında Kaymakam Pelvan'a bilgiler verdi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title