Kaymakam Öztürk: "İlçedeki eğitim yatırımlarının takipçisi olacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Öztürk: "İlçedeki eğitim yatırımlarının takipçisi olacağız"

Kaymakam Öztürk: 'İlçedeki eğitim yatırımlarının takipçisi olacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, ilçede eğitim alanında gerçekleştirilen yatırımların takipçisi olduklarını ifade etti.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, ilçede eğitim alanında gerçekleştirilen yatırımların takipçisi olduklarını ifade etti.

Kaymakam Öztürk, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte ilçede yapımı süren ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılan İmam Hatip Lisesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu. Kayamakm Öztürk, incelemeleri sırasında lisenin yapım işi ile ilgili yetkililerden bildi alırken, ilçedeki eğitim yatırımlarının takipçisi olacaklarını dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Öztürk: 'İlçedeki eğitim yatırımlarının takipçisi olacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 4 bin 678 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 737 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
Erdoğan: '(FETÖ) Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye...
Erdoğan: "(FETÖ) Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Zeki Müren Sertab Erener Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Burak Elmas Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mostafa Mohamed Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaymakam Öztürk: "İlçedeki eğitim yatırımlarının takipçisi olacağız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 15:36:54. #1.15#

title