Kaymakam Orhan'dan Dündar'a veda ziyareti
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Kaymakam Orhan'dan Dündar'a veda ziyareti

Kaymakam Orhan'dan Dündar'a veda ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmangazi Kaymakamı olarak 4 yıl görev yaptıktan sonra Konya'nın Karatay ilçesine tayin olan Zafer Orhan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a veda ziyaretinde bulundu.

Osmangazi Kaymakamı olarak 4 yıl görev yaptıktan sonra Konya'nın Karatay ilçesine tayin olan Zafer Orhan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a veda ziyaretinde bulundu.

Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Konya'nın Karatay ilçesine kaymakam olarak tayin edildi. Bursa'dan ayrılmadan önce veda ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Zafer Orhan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti. Makamında ağırladığı Orhan'a yeni görev yerinde başarılar dileyen Dündar, Orhan'ın önemli hizmetler ve güzel anılar bırakarak ilçeden ayrıldığını ifade etti. Osmangazi'ye değer katan hizmetleri ve katkılarından dolayı Kaymakam Orhan'a teşekkürlerini sunan Dündar, "Kaymakamımız Zafer Orhan, 4 yıllık görev müddetinde bu şehir için en güzel şekilde hizmet verdi. Başarılı hizmetlerini yeni görevinde de sürdürerek, ülkemiz ve vatandaşlarımız için çalışmalarına devam edecektir" dedi.

Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ise Osmangazi'de görev yaptığı 4 yıl içinde Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte önemli işlere imza attıklarını kaydederek, "Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ile şeffaf bir idarecilik dönemi yaşadık. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaymakam Orhan'dan Dündar'a veda ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Orhan'dan Dündar'a veda ziyareti - Haberler
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