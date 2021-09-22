Kaymakam Oktay Erdoğan muhtarlarla tanışma toplantısı düzenledi - Haberler
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Kaymakam Oktay Erdoğan muhtarlarla tanışma toplantısı düzenledi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Kaymakam Oktay Erdoğan muhtarlarla tanışma toplantısı düzenledi

Beypazarı ilçesine bir süre öncesi atanan Kaymakam Oktay Erdoğan, muhtarlarla bir araya geldi.

Beypazarı ilçesine bir süre öncesi atanan Kaymakam Oktay Erdoğan, muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda muhtarlarla buluşan Kaymakam Erdoğan, en kısa sürede kırsal mahalleleri ziyaret edeceğini belirtti.

Muhtarların her zaman kaymakamlık makamına gelerek taleplerini iletebileceklerini belirten Erdoğan, çalışmalarda muhtarlarla birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

Erdoğan, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal'la, sürekli istişare halinde olacaklarını aktardı.

Muhtarlar, kendilerini tanıtmalarının ardından mahalleleriyle ilgili taleplerini Kaymakam Erdoğan'a iletti.

Kaymakam Oktay Erdoğan muhtarlarla tanışma toplantısı düzenledi

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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