Kaymakam Oğuz Cem Murat, muhtarlarla buluştu

20.10.2019 14:02

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, muhtarları ziyaret etti.

Murat, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Belediye Başkanı İhsan Akmurat ve İlçe Jandarma Komutanı Ali Erol ile- Baskil Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Baskil Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa İlhan Balıbey vatandaşlarla sürekli temasta bulunduklarını belirterek, İnşallah ilçemiz ve köylerimiz için çalışmalarımız daha koordineli ve hızlı şekilde devam edecektir."dedi.

Daha sonra Kaymakam Murat, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA