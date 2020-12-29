Kaymakam Murat'tan sağlık çalışanlarına moral ziyareti
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Kaymakam Murat'tan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

29.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:32
Kaymakam Murat'tan sağlık çalışanlarına moral ziyareti

Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka, salgın sürecinde büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Karapınar Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve Belediye Başkanı Mehmet Yaka, salgın sürecinde büyük fedakarlıklarla çalışan sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Murat, Karapınar Devlet Hastanesi polikliniklerinde ve acil servisin de çalışan doktor, hemşire ve diğer personele gösterdikleri fedakarlıklardan dolayı teşekkür etti.

Murat, "Bir cephede savaşır gibi mücadele veren tüm sağlık çalışanlarını ve onların fedakarlıklarını unutmadığımızı ve yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Yeni yılınızı kutluyoruz." dedi.

Sağlık çalışanlarına, Karapınar Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler takdim edildi.

Kaymakam Murat ve Belediye Başkanı Yaka, Başhekim Ertuğrul Yaralı'dan çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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