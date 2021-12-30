Kaymakam Murat Öztürk, tarihi bir yapıda hizmet verecek lokantanın açılışını yaptı

SİLVAN, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, tarihi bir yapıda hizmet verecek lokantanın açılışını yaptı.

İlçede 6 yıl önce çukur kazan, barikat kuran, patlayıcı tuzaklayan PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan ve maddi sıkıntı yaşayan işletmeci Silvan Kaymakamlığı ve belediyenin sunduğu destekle lokantasını yeniden hizmete açtı.

Açılışa katılan Kaymakam Öztürk, lokantanın ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Öztürk, şöyle konuştu:

"1949 yılında kurulan, 1977 yılında dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, 1983 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal ve eşi Semra Özal, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan ile siyasetçiler ve sanatçıları ağırlayan, Silvan kavurmasını dünyaya tanıtmış Diyarbakır'ın en eski lokantalarından birinin açılışını gerçekleştirdik. 2015 yılında Silvan ilçemizde yaşanan çukur teröründen dolayı ekonomik sıkıntıya giren tarihi lokanta yaklaşık 6 yıldan beri hizmet veremiyordu. Biz bu işletmemize eski tarihi ihtişamına kavuşması için gereken destekleri verdik."

Açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Adalet Gökcan, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Hilmi Yaman, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Yusuf Batı - Son Dakika Haberleri

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