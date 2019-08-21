Kaymakam Lütfullah Göktaş törenle uğurlandı

21.08.2019 09:56

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde bir yıldır görev yapan ve tayini çıkan Kaymakam Lütfullah Göktaş, yeni görev yerine ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törenle uğurlandı.

Kaymakam Lütfullah Göktaş'ın bir yıl içerisinde Şaphane için çok değerli hizmetlerde bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Raism Dşahan, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan 7 Ağustos 2019 tarih ve 2019/268 numaralı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Iğdır ili Karakoyunlu ilçesi Kaymakamı olarak ataması yapılan kaymakamımızı törenle uğurladık. Kendilerine ilçemize ısa sürede yaptığı güzel hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde üstün başarılar diliyorum" dedi.(YD-EFE) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA