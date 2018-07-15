Kaymakam Kırlı'dan Şehit Ailesine Ziyaret

Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı şehit ailesini ziyaret etti.

Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, beraberindeki Garnizon Komutan Vekili Personel Asteğmen Tarık Gazioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Karaoğlan, Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Seyfettin Koç ile Beşdam köyünde 1980 yılında şehit olan Piyade Er Haydar Üsta'nın eşi ve çocuklarını ziyaret etti. Kaymakam Kırlı ve beraberindekiler, ilk olarak şehit Üsta'nın mezarı başında dua okuyarak çiçek bıraktılar. Kaymakam Kırlı ve beraberindeki heyet daha sonra Şehit Piyade Er Haydar Üsta'nın eşi Hazal Üsta ve çocuklarını ziyaret etti.

Eski köy evinde oturan şehit ailesi ziyaretinde konuşan Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracığıyla şehidin ailesine yeni bir ev yapmaları için maddi destek verdiklerini dile getirdi. Şehit yakınlarını, gazileri ve engellileri "baş tacı" olarak gördüklerini belirten Kırlı, "Bu ülke için canlarını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Evlatlarını bu ülkenin birliği ve güvenliği için şehit veren ailelerimiz için de ne yapsak az. Şehidimizin eşi bize gelip eski ve yıkık bir evde oturduklarını dile getirdi. Bizlerde Malazgirt Kaymakamlığı olarak devletimizin bizlere sunduğu imkanlar doğrultusunda şehidimizin ailesine evlerini yenilemeleri için destek verdik" dedi.

Malazgirt, Çanakkale ve 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kaymakam Kırlı, "Öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli şehit annelerimiz, bize şehidimizin birer emanetisiniz ve biz de bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, biz de bu anlamlı günün anısına şehidimizin eşi ve çocuklarını ziyarete geldik. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler bizim ailemizdensiniz ve sizin taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Şehidin eşi Hazal Üsta ise, duygularını ifade etmekte zorlandığını belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Benim eşim 1980 yılında şehit düştüğü zaman ben ve çocuklarım devletimizin yardımları sayesinde bu günlere geldik. Allah devletimize zeval vermesin. Bana ve çocuklarıma baktılar. Şimdide devletimiz bize ev yapmak için yardımda bulunuyor. Kaymakamız her zaman bizimle ilgileniyor. Bize yardımlarda bulunuyor. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu. - MUŞ