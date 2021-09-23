Kaymakam Kılıç'tan pazar denetimi - Haberler
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Kaymakam Kılıç'tan pazar denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kaymakam Kılıç'tan pazar denetimi

Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nin yeni Kaymakam Mehmet Kılıç, ilçedeki semt pazarını gezerek çeşitli incelemeler yaptı.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Doğanşehir İlçesi'nin yeni Kaymakam Mehmet Kılıç, ilçedeki semt pazarını gezerek çeşitli incelemeler yaptı. Kılıç, pazarda pandemi önlemleri denetiminde de bulundu.

Beraberinde Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Samaraz ile semt pazarını gezen Kaymakam Kılıç, pazar esnaflarından işleri hakkında bilgi aldı. Kılıç, pazarda yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemi önlemleri denetiminde de bulundu. Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'nun Iğdır Aralık Kaymakamlığına atanmasıyla, Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Kılıç Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Kaymakamlığına atanmış, Kılıç geçtiğimiz günlerde Doğanşehir'e gelerek göreve başlamıştı. - MALATYA

Kaymakam Kılıç'tan pazar denetimi

Kaymakam Kılıç'tan pazar denetimi

Kaymakam Kılıç'tan pazar denetimi

Kaymakam Kılıç'tan pazar denetimi

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Haber: Kaymakam Kılıç'tan pazar denetimi - Haberler
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