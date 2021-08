Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, muhtarlarla buluştu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, daire amirleri ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, daire amirleri ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Keleş, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, mahalleler ile ilgili tüm sorunların masaya yatırıldığını söyledi.

Sık sık kırsal mahalleri gezdiğini, orada bulunan cami ile kamuya ait yapıların etrafında çevre temizliği konusunda eksikliklerin yaşandığına şahit olduğunu dile getiren Keleş, her şeyin belediyeden beklenemeyeceğini vurguladı.

Keleş, "Tüm mahalle muhtarlarından ricam, din görevlisi arkadaşlarımız ile iş birliği yaparak bu konuda bir çalışma yapılmasıdır. Aslan yattığı yerden belli olur, atalarımız böyle söylemiş. En azından köy içlerinde poşet ve çöp konusunda biraz daha itina göstermeliyiz. Sağ olsun belediyemiz temizliği yapıyor ama mahalle sakinlerinin de bu konuda destek olması gerekiyor."' dedi.

Kovid-19 aşısı konusunda muhtarların duyarlı olmalarını isteyen Keleş, "Sizden ricam mahallerimizde aşı olmayan vatandaşlarımızı tespit ederek aşılanmasının sağlanması konusunda yardımcı olmanız. Alınan tüm bu tedbirler neticesinde bu sene inşallah vaktinde okulların açılması sağlanacak." diye konuştu.

Demirbaş ise kurban döneminde mahalle muhtarları ile yürüttükleri çalışma sonucunda önceki dönemlerde yaşanan çevre kirliliğinin yaşanmadığını dile getirerek, mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

Belediye olarak her an her yere yetişilemediğine işaret eden Demirbaş, şunları kaydetti:

"Özellikle mahalle içi, okul, camiler ve köylerimizdeki mesire alanlarının temizliği ilgili çok hassas davranıyoruz. Buraların periyodik olarak temizliği yapılıyor ancak mahallede yaşan vatandaşlarımızın da kirletmemek konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor. İlçedeki tüm okullar eğitim öğretime hazırlanıyor. Okullarımızın dezenfektesine başlandı. Tüm okullarımız 1 Eylül'e kadar eğitim öğretime hazır hale getirilecek."

Daha sonra muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Keleş ve Demirbaş, sorunlar için gerekenin yapılmasının takipçisi olacaklarını kaydetti.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Halk Eğitim Müdürü Mustafa Mesçioğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Şan ile daire amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner