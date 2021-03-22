Kaymakam Kaya, Kırıklı İlkokulu'nu denetledi
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Kaymakam Kaya, Kırıklı İlkokulu'nu denetledi

22.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:11
Kaymakam Kaya, Kırıklı İlkokulu'nu denetledi

Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya, çevre düzenlemesi devam eden Kırıklı İlkokulu'nu denetledi.

Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya, çevre düzenlemesi devam eden Kırıklı İlkokulu'nu denetledi.

Eğitim öğretime devam edilen okulda gerekli tedbirler alınarak yapılan çalışmalar, Kaymakam Kaya tarafından denetlendi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ferah ve güvenli bir alanda eğitim verileceğini ifade eden Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya, inşaatın yapımını üstlenen hayırsever Şentürk Çalık ve çevre düzenlemesini yapan Karaisalı Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Daha sonra sınıfları da ziyaret eden Kaymakam Kaya, öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu. - ADANA

Kaymakam Kaya, Kırıklı İlkokulu'nu denetledi
Kaymakam Kaya, Kırıklı İlkokulu'nu denetledi
Kaymakam Kaya, Kırıklı İlkokulu'nu denetledi
Kaymakam Kaya, Kırıklı İlkokulu'nu denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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