Kaymakam Karadağ'dan sağlık personeline jest Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, İlçe Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık personeli ile 112 Acil Sağlık personelinin faydalanması için çay makinesi ile çay, şeker desteğinde bulundu.

Hisarcık Kaymakamı Buğra Karadağ, İlçe Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık personeli ile 112 Acil Sağlık personelinin faydalanması için çay makinesi ile çay, şeker desteğinde bulundu.

İlçe Devlet Hastanesi ve 112 Acil Sağlık personeli Korona virüsle Covid-19 mücadele tedbirleri kapsamında ilçedeki çay ocaklarının da kapatılmasıyla çay ve sıcak içecekten mahrum kalmıştı. Bunun üzerine Kaymakam Buğra Karadağ, sağlık personelinin dinlenme esnasında faydalanması için İlçe Devlet Hastanesine çay makinesi ile çay ve şeker desteğinde bulundu.

Yoğun bir tempoda ve özveriyle çalışan sağlık personeli kendilerine yapılan jest için Kaymakam Buğra Karadağ'a teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA