Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
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Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi

28.11.2020 10:51 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:56
Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Deliktaş-Demirbilek yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Deliktaş-Demirbilek yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Tavşanlı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapımı devam eden ve sona yaklaşılan 2020 yılı yatırım programında yer alan toplam uzunluğu 3 bin 300 metre ve 1,1 milyon TL maliyetli Deliktaş - Demirbilek yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi alan Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, vatandaşların istifadesine sunulacak yolun hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

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Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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