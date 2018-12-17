Kaymakam Işıktaş Okulları Gezdi

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Yeniköy köyü, Çukurca mezrası, Pınarönü köyü Babındak ve Ziristan mezralarındaki okulları dolaşarak, öğrenciler ile bir araya geldi.

Ders durumları ile öğretmenlerden bilgi alan Başkan Vekili Sezer Işıktaş, öğretmenlerin sorunları da dinleyerek, sorunların çözümü ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürüne talimat verdi. Köy muhtarları köylerine yapılan yeni asfalt yol için Kaymakamımıza teşekkür etti. Köylerin sorunlarını bildiklerini ve bunların çözümü için çalıştıklarını ifade etti. Işıktaş, köy muhtarları tarafından uğurlandı.

Kaymakam ve Başkan Vekili Sezer Işıktaş'a ziyaret esnasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cem Yalçın eşlik etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA