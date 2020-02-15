Kaymakam İnan çocuklarla kayak keyfi yaptı
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Kaymakam İnan çocuklarla kayak keyfi yaptı

Siirt'te köy ziyaretine giden Şirvan Kaymakamı Memiş İnan, yoğun kar yağışının ardından sokağa çıkan çocuklarla bir araya gelip birlikte kaydı.

15.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:36
Kaymakam İnan çocuklarla kayak keyfi yaptı

'te köy ziyaretine giden Kaymakamı , yoğun kar yağışının ardından sokağa çıkan çocuklarla bir araya gelip birlikte kaydı.


Şirvan Kaymakamı Memiş İnan, köyünde incelemelerde bulunduğu sırada çocukların köy meydanında yokuş aşağı kayarak karın tadını çıkardığını gördü. Kaymakam İnan, çocukların yanına giderek kızağa binip onlarla kaydı. Kaymakam İnan'ın çocuklarla kayması renkli görüntüler oluşturdu.


Çocuklarla bir süre zaman geçiren Kaymakam İnan daha sonra onlara tatlı ikram etti. - SİİRT

Kaynak: İHA
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