Kaymakam İlidi'den köy ziyaretleri
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Kaymakam İlidi'den köy ziyaretleri

Kaymakam İlidi'den köy ziyaretleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, köy ziyaretlerine devam ediyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Erentepe Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Faruk Mutlu ve AK Parti İl Encümeni Sait Taşdemir ile ilçeye bağlı Aşağıbüklü, Molladavut ile Çataklı köylerini ziyaret etti. Çataklı köyü ziyaretinin ardından Erentepe Jandarma Karakolunu ziyaret eden Kaymakam İlidi, Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Faruk Mutlu'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Köylülerle sohbet eden Kaymakam İlidi, sorun ve sıkıntılarını dinleyerek ilçeye bağlı köylerin sorunlarının çözümü için kaymakamlık ve belediye olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Kaymakam İlidi, "Köylerimizi devamlı gezerek muhtarlarımızla birlikte köylerin sorunlarını yerinde göreceğiz. Amacımız köylerimiz hakkında bilgi sahibi olmak sorunların çözümlerini bulmak. Köydeki eksikleri yerinde tespit ederek en kıza sürede giderilmesini sağlamaktır" dedi. - MUŞ

Kaymakam İlidi'den köy ziyaretleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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