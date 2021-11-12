Kaymakam ile sürücü arasında komik diyalog: "Ağacın altına radar konulmaz ki!"

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bir hareketine bakar hayat" kampanyası kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapıldı. Alanyurt yolu üzerinde yapılan uygulamada sürücülere kampanya hakkında bilgiler verilerek emniyet kemeri takılması konusunda ikazlar yapıldı.

Bazı sürücüler polisi görünce emniyet kemeri takarken, bazıları ise emniyet kemerini takmakta zorlandı. Durdurulan araç sürücü Recep Akdoğan ile Kaymakam Eren Arslan arasında komik diyalog yaşandı. Az önce hızdan ceza kesildiğini belirten sürücü Akdoğan, "Bana çok fazla şey yapmayın. Hızdan 650 TL ceza yedim. 650 geçirdiler. Ama ağacın altına radar koyulmaz ki!" diye tepki gösterdi.

Kaymakam Eren Arslan ise, "Trafik kurallarına uyalım. Kimse sana durduk yere ceza yazmaz" dedi.

İnegöl Kaymakamı Arslan, durdurulan sürücülere broşürler dağıtarak, emniyet kemerini kullanılması hakkında bilgiler verdi. Uygulama sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Eren Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 81 vilayetimizde ve bütün ilçelerimizde olduğu bir hareketine bakar hayat mottosu ile duyurduğumuz olduğumuz trafik denetimimizde emniyet kemerinin kullanımının ne kadar önemli olduğunu sürücülerimize hatırlatmak bu konuda bilinçlendirmek için denetim yaptık. Sürücülerimiz birçoğu kurala uysa da şehir içinde yakın bir mesafede seyahat ettiği için kemer kullanımında ihmali olan sürücülerimizi uyardık bilinçlendirme broşürleri dağıttık. 2021 yılı içinde bugüne kadar 9 bin 354 emniyet kemeri denetimi uyguladık. Bu denetimde 2 bin 353 sürücüye ihlalden dolayı cezai işlem yapıldı. Bizim burada cezai işlem yapmak gibi niyetimiz yok ancak ısrarla kuralları ihlal edenler için mutlaka idari yaptırım yapmak zorunda kalıyoruz. Bizim önceliğimiz önce vatandaşlarımızın kendi ve sevdiklerinin sağlığı güvenli sürüş yolculuk yapabilmeleri için kurallara uymalı. Trafik ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevinin başında. Bu süre içinde ilçemizde 1 ölümlü trafik kazası ve 554 yaralamalı trafik kazası gerçekleşti. Bunların içinde emniyet kemeri kullanılsaydı yüzde 60'ında herhangi bir yaralanma olmadan bu kazalar atlatılabilirdi. Vatandaşlarımız her türlü seyahatlerde emniyet kemerlerini kullanmaları ve kurallara uymalıdırlar." - BURSA