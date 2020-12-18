Kaymakam, ihtiyaç sahipleri ve engellilerin taleplerini dinledi
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Kaymakam, ihtiyaç sahipleri ve engellilerin taleplerini dinledi

18.12.2020 12:16 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:21
Kaymakam, ihtiyaç sahipleri ve engellilerin taleplerini dinledi

Ergene Kaymakamlığı ilçenin değişik mahallelerini ziyaret ederek önce mahalle muhtarları ile görüşüyor ardından da ihtiyaç sahibi engelliler ve yaşlıları ziyaret ederek taleplerini dinliyor.

Ergene Kaymakamlığı ilçenin değişik mahallelerini ziyaret ederek önce mahalle muhtarları ile görüşüyor ardından da ihtiyaç sahibi engelliler ve yaşlıları ziyaret ederek taleplerini dinliyor.

Beraberinde Ergene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Müdürü Naime Çeltikçi ile birlikte Ergene ilçesi Marmaracık Mahallesi Muhtarı Osman Tepeli'yi ziyaret eden Kaymakam Taşçı, mahalle halkının sorunlarına yönelik olarak muhtar Tepeli'den bilgi aldı. Daha sonra ise Çeltikçi ve Tepeli ile birlikte Marmaracık Mahallesi'nde ikamet eden hasta, engelli ve yaşlıları ziyaret eden Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ziyaretlerde ev sakinleriyle sohbet edip sorunları ve taleplerini dinledi. - TEKİRDAĞ

Kaymakam, ihtiyaç sahipleri ve engellilerin taleplerini dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:24:03. #1.15#
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