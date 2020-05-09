Kaymakam Hüseyin Öner'den anneler günü mesajı

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam Hüseyin Öner, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Öner, annelerin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak gerektiğini anlattı.

Kaymakam Hüseyin Öner, mesajında " İnsan; sevgiye, ahlaka, erdeme, iyiliğe dair hasletlerinin temelini anneden alır. Anne sadece insanı dünyaya getiren bir varlık değil aynı zamanda insanın doğduğu andan itibaren hem koruyucusu, hem bakıcısı, hem de öğretmenidir. Çocuklarını iyi yetiştiren annelerin içinde yaşadığı toplum ahlak ve medeniyet açısından da kalkınır. Merhametin ve karşılıksız sevginin tükenmez kaynağı olan annelerimiz bıkmadan, usanmadan her anlamda sağlıklı nesillerin yetişmesi için çalışıyorlar.

Annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için canını seve seve feda eden şehitlerimizin aziz anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum." - BALIKESİR

Kaynak: İHA