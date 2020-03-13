Kaymakam Halim, güvenlik denetimlerini değerlendirdi
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Türker Çağatay Halim, Kütahya, Simav, 3. Sayfa

Kaymakam Halim, güvenlik denetimlerini değerlendirdi

Kütahya'nın Simav ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim 2020 yılı Şubat ayı güvenlik denetimlerini değerlendirdi.

13.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:00
Kaymakam Halim, güvenlik denetimlerini değerlendirdi

Kütahya'nın Simav ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim 2020 yılı Şubat ayı güvenlik denetimlerini değerlendirdi. Kaymakam Halim, "İlçemizin güvenliğini sağlamak adına polisimiz ve jandarmamız 24 saat esasına göre çalışıyor. Şubat ayında Simav ilçesi genelinde 5688 araç denetlendi, 8451 kişi hakkında genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı haklarında arama kararı olan 32 kişi yakalandı, 135 araç trafikten men edildi, 357 araca kişiye trafik cezası uygulandı. Toplam 198 bin 85 TL para cezası kesildi. Ayrıca ilçe genelinde İçişleri Bakanlığı'nın öncelik olarak ele aldığı uyuşturucu ile mücadele kapsamında 6 gram skunk, 15 gram kubar esrar, 146 adet ekstacy hap ele geçirildi. 14 kişi adli makama sevk edildi. Metruk binaların yıkımı konusunda ise ilçe geneli, 83 köy ve 1 beldede metruk bina olarak tespit edilen 100 bina yıkıldı" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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