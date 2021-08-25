Kaymakam Halim'den El-Bab gazisinin ailesine ziyaret

Kütahya'nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Fırat kalkanı Harekatı bölgesindeki El-Bab kasabasında teröristlerce düzenlenen hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Engin Ertuğrul'un ailesini ziyaret etti.

Kütahya'nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Fırat kalkanı Harekatı bölgesindeki El-Bab kasabasında teröristlerce düzenlenen hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Engin Ertuğrul'un ailesini ziyaret etti.

Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, kahraman uzman çavuş Engin Ertuğrul'un Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Kaymakam Halim, "Kahraman askerimiz Engin Ertuğrul, fedakarca görev yaparken El-Bab bölgesindeki terör saldırısı sonucunda yaralanmıştı. Şu anda genel durumu iyi olan gazi uzman çavuşun Çitgöl beldesindeki ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Aynı saldırıda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iki kahraman askerine Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı