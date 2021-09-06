Kaymakam Güney'den, Başkan Tavlı'ya veda ziyareti
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Kaymakam Güney'den, Başkan Tavlı'ya veda ziyareti

Kaymakam Güney'den, Başkan Tavlı'ya veda ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile farklı bir görev yerine atanan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile farklı bir görev yerine atanan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın ili Söke ilçesi Kaymakamlığı görevine atanan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, veda ziyaretleri kapsamında Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı da ziyaret etti. Veda ziyaretinde konuşan Başkan Hüseyin Tavlı, "İlçemizde görev süreniz boyunca hayırlı hizmetlere vesile oldunuz. Ünye'mizin bazı önemli eksikleri konusunda hem devletin elini güçlendiren, hem de yerel yönetimi işlerini kolaylaştıran noktada bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler sizlerden razıyız. Allah sizden razı olsun. Yeni görev yerinizde başarılar diliyorum" dedi

Kentte, 5 yıldan bu yana görev yapan ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın ili Söke ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Kaymakam Ümit Hüseyin Güney ise, "Ünye'de görev yapmak benim için hem güzel bir tecrübe oldu, hem de keyifle ve dolu dolu bir görev süresi geçirdik. Bizler mesleğimizin bizlere yüklemiş olduğu görev çerçevesinde yol gösterici, sistemin aksamadan işlemesini sağlayacak tedbirleri alan, hedef koyan, valilerimizin riyasetinde iş ve işlemleri yürütmeye çalışıyoruz. Mülki idare merkezi hükümetin taşra teşkilatıdır. Bizler devlet aklı ile yerel dinamikleri uyum içerisinde tutarak hukuk çerçevesinde milletimiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda da her zaman özellikle Ünye Belediyemizi ve Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'yı yanımızda gördük. Görev süremiz boyunca bizlere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Ünyelilere haklarımı helal ediyor, onların da haklarını helal etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Veda ziyaretinde Başkan Hüseyin Tavlı, hizmetleri anısına Kaymakam Güney'e plaket takdim etti. - ORDU

Kaymakam Güney'den, Başkan Tavlı'ya veda ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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