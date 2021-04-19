Kaymakam Görmüş sebze pazarını denetledi
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Kaymakam Görmüş sebze pazarını denetledi

Kaymakam Görmüş sebze pazarını denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, korona virüs dinamik denetim faaliyetleri kapsamında sebze pazarını gezerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve denetimlerinde bulundu.

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, korona virüs dinamik denetim faaliyetleri kapsamında sebze pazarını gezerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti ve denetimlerinde bulundu.

Denetimler esnasında maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat çeken ve vatandaşlardan bu kurallara titizlikle uymaları gerektiğini hatırlatan kaymakam Görmüş'e İlçe Jandarma Komutan vekili Yüzbaşı Görkem Güncan, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve ilgili diğer personel de eşlik etti. - ÇORUM

Kaymakam Görmüş sebze pazarını denetledi
Kaymakam Görmüş sebze pazarını denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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