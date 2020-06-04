Kaymakam Göktaş lisede inceleme yaptı Iğdır'ın Karakoyunlu İlçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş, tadilatı devam eden lise ve yatılı bölge okulunda incelemelerde bulundu.

Iğdır'ın Karakoyunlu İlçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş, tadilatı devam eden lise ve yatılı bölge okulunda incelemelerde bulundu. Iğdır'ın Karakoyunlu İlçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş, tadilatı devam eden Ahmet Ali Dönmez Anadolu Lisesi ile Yatılı Bölge Okulu Spor Salonu bina ve çevresinde yapılan tadilat çalışmalarını yerinde inceleyerek ilgililerden bilgi aldı. - IĞDIR Kaynak: İHA