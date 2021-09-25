Kaymakam Gilan'dan esnaflara pandemi kuralları denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Gilan'dan esnaflara pandemi kuralları denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kaymakam Gilan'dan esnaflara pandemi kuralları denetimi

Malatya'nın Kuluncak İlçesi'nin yeni Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, esnafları ziyaret edip pandemi kuralları denetimi yaptı.

KULUNCAK, MALATYA (İHA) - Malatya'nın Kuluncak İlçesi'nin yeni Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, esnafları ziyaret edip pandemi kuralları denetimi yaptı.

Kaymakam Tufan Bağır Gilan, ilçede yeni göreve başlaması nedeniyle hem ilçe esnafını tanımak ve istişarelerde bulunmak, hem de yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol için ilçe merkezindeki esnafları gezdi.

Covid-19 pandemisi kurallarına uyanları tebrik eden, uymayanları ise ikaz eden Gilan, sorunları da dinledi.

Konya Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, geçtiğimiz günlerde Kuluncak Kaymakamlığına atanmıştı. - MALATYA

Kaymakam Gilan'dan esnaflara pandemi kuralları denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cengiz Ergün Joe Biden Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülben Ergen Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Balotelli Sergen Yalçın Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Amelia Hamlin Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kaymakam Gilan'dan esnaflara pandemi kuralları denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 15:35:00. #1.11#