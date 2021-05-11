Kaymakam Ertürkmen'den bayram öncesi yol denetimi

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temür ile birlikte korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Bafra ilçesinde de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yol denetimlerine katıldı.

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temür ile birlikte korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Bafra ilçesinde de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yol denetimlerine katıldı.

İlçede kısıtlama tedbirleri kapsamında denetimlerini artıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Samsun-Sinop karayolunda seyahat eden vatandaşların izinlerini denetledi. İlçe giriş ve çıkışlarında yol kontrol ve trafik denetimi yapan Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlere katılan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, vatandaşlarım Ramazan Bayramı'nı kutladı ve kontrol noktasında durdurulan sürücüleri trafik kurallarına uyulması yönünde bilgilendirerek, çeşitli uyarılarda bulundu.

Kaymakam Ertürkmen, "Pandemi sürecinde muafiyet kapsamında dışarı çıkan vatandaşların belgeleri olup olmadığı, çıkma gerekçelerinin mevduata uygun olup olmadığı açısından bir denetin gerçekleştirdik. Diğer yandan bugünkü kontrolümüzün, denetimizin amacı bayram öncesi nedeniyle trafik yoğunluğunun artması, bayram sırası ve bayramdan sonra trafikte yaşanabilecek sıkıntıların bertaraf edilmesi noktasında denetimler gerçekleştiriyoruz. Geçen aylarda kırmızı çizgimizi çekmiştik. Mayıs ayının ilk haftası da trafik haftamızı kutladık. O yüzden vatandaşlarımıza trafik kurallarına uymaları noktasında uyarılarımızı yaptık. Şimdiden herkese hayırlı yolculuk ve hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı