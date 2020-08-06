Kaymakam Erdem ve Başkan Oğuz esnafı denetledi İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde başladı.

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde başladı. Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, esnafı ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konularında dikkatli olunmasını istedi. Daha sonra düğün yerlerini ziyaret eden protokol üyeleri, hayırlı olması temennisinde bulunarak sosyal mesafe ve maske konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu. Kaynak: AA