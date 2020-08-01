Kaymakam Erat, sürücülerin ve yolcuların bayramını kutladı
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Kaymakam Erat, sürücülerin ve yolcuların bayramını kutladı

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, trafik uygulamalarını denetleyerek, sürücü ve yolcuların bayramını kutladı.

Kaymakam Erat, sürücülerin ve yolcuların bayramını kutladı
01.08.2020 16:26 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:30

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, trafik uygulamalarını denetleyerek, sürücü ve yolcuların bayramını kutladı.

Kaymakam Erat, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan ve Ahlat İlçe Emniyet Müdür Vekili Cahit Kılıçaslan ile birlikte trafik denetimlerini ziyaret etti. Ekiplerin durdurdukları araçlarda yolcuların bayramını kutlayan Kaymakam Erat, sürücülere uyarılarda bulundu. Seyahat eden vatandaşlara hem trafik kuralları hem de korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, vatandaşlara özellikle emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı, aşırı hız ve yayalara öncelik verilmesi kurallarını hatırlatarak korona virüs ile ilgili maske, sosyal mesafe ve temizlik konularında da tedbiri elden bırakmamalarını istedi. Erat, ayrıca araçlarda bulunan sürücülere ve yolculara şeker ve çikolata ikramında bulunarak iyi yolculuklar diledi.

Bu Kurban Bayramı'nın diğer bayramlardan farklı olduğunu hatırlatan Kaymakam Erat, "Ahlatlı hemşehrilerimizin ve milletimizin bayramını kutluyorum. Emniyet görevlilerimizin yapmış olduğu uygulama noktasındayız. Görevlilerimiz burada sürücülerimizi kurallar konusunda ikaz ediyor. Ülkemizde trafik kazaları yüzünden maalesef ciddi kayıplar veriyoruz. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı programlar sayesinde başta geçtiğimiz bayram olmak üzere kazalarda ciddi düşüşler yaşadık. Bu bayramda da bunu temin edebilmemiz için başta emniyet görevlilerimiz olmak üzere bütün personelimizle birlikte bayramda mesai başındayız. Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyoruz. İnşallah sonucunu da alacağız. Ayrıca bu bayramda hatırlatmak istediğimiz bir mevzu daha var. Ne yazık ki bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs, ülkemizde de vatandaşlarımızın sağlığını etkiliyor. Biz de vatandaşlarımıza maske, mesafe ve temizlik diyerek kurallara uymaya davet ediyoruz. Bu bayram hem sevdiklerimizin hem de kendi sağlığımız için aramıza biraz mesafe koyalım ve alınan tedbirlere uyalım. Bu bayramın diğer bayramlara göre biraz sönük geçeceği aşikar. İnşallah gelecek bayramları mutlu ve huzurlu yaşayabilmek için bu kurallara uymayı tavsiye ediyoruz. Herkese tekrardan hayırlı bayramlar diliyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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