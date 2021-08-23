Kaymakam engelli gazeteciye kız istedi söz yüzüklerini taktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam engelli gazeteciye kız istedi söz yüzüklerini taktı

Kaymakam engelli gazeteciye kız istedi söz yüzüklerini taktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İzmir'in Konak ilçesine atanmasının ardından Ayvalıklı engelli gazeteci Suat Salgın'ın mutluluğunu taçlandırdı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İzmir'in Konak ilçesine atanmasının ardından Ayvalıklı engelli gazeteci Suat Salgın'ın mutluluğunu taçlandırdı.

İhlas Haber Ajansı Muhabiri, Gazeteci Suat Salgın ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi memurlarından Zehra Taşbilek ile sözlendi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın, baba Ali Taşbilek'ten bizzat kız istediği Cunda Uygulama Oteli VİP salonunda gerçekleşen törende, çiftin söz yüzüklerini yine Kaymakam Görgülüarslan taktı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Müftüsü Emre Önal, Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı ve Kaymakam Görgülüarslan'ın eşi Nihal Görgülüarslan'ın da hazır bulunduğu törende; her iki ailenin büyükleri de çifti yalnız bırakmadı.

Neşeli tören sonunda evlilik yolunda ilk adımı atan çiftin Suat ve Zehra'nın mutlulukları ise adeta gözlerinden okunuyordu. - BALIKESİR

Kaymakam engelli gazeteciye kız istedi söz yüzüklerini taktı
Kaymakam engelli gazeteciye kız istedi söz yüzüklerini taktı
Kaymakam engelli gazeteciye kız istedi söz yüzüklerini taktı
Kaymakam engelli gazeteciye kız istedi söz yüzüklerini taktı
Kaymakam engelli gazeteciye kız istedi söz yüzüklerini taktı
Kaymakam engelli gazeteciye kız istedi söz yüzüklerini taktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Jens Stoltenberg
Magazin Tarkan Serdar Ortaç Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Arda Turan Dimitris Pelkas Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kaymakam engelli gazeteciye kız istedi söz yüzüklerini taktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 09:30:18. #1.16#

title