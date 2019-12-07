Kaymakam Eflatun Can Tortop, köy ziyaretlerine devam ediyor

07.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:44

Sandıklı İlçe kaymakamı Eflatun Can Tortop, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Kızık ve Karacaören köylerini ziyaret etti.



Ziyarete Kaymakam Tortop'un yına sıra İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan, Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyeleri Ahmet Mahmut Saylık ve Mevlüt Özaydın katıldı.



Köyde köy muhtarı ve vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Tortop, vatandaşlar ile sohbet ederek talep ve isteklerini dinledi.

Yapılan hizmetler ve iş programına alınan faaliyetler hakkında da vatandaşlara bilgiler veren Kaymakam Tortop, sağlıklı iletişimlerin hızlı ve çabuk çözümler doğuracağını belirtti.



Köy ziyaretlerinden memnuniyetini dile getiren Kaymakam Eflatun Can Tortop, "Köylerimize hizmet götürürken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları olarak çalışıyoruz. Köy gezilerimizi sürdürerek, bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz köylerde sıcak ve samimi tavırlar sergileyerek bizleri konuk eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA