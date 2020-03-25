Kaymakam Duru maske üretim atölyesini ziyaret etti Kula Kaymakamı Kemal Duru, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa imzaladığı protokol kapsamında maske üretimine başlayan Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki gönüllüleri ziyaret etti.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa imzaladığı protokol kapsamında maske üretimine başlayan Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki gönüllüleri ziyaret etti.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol kapsamında Manisa ve ilçelerindeki Meslek Liseleri maske üretimi için harekete geçti. Kula Kaymakamı Kemal Duru da, Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi günlük 500 maske üretmeyi hedefleyerek çalışmalara başlayan öğrenci, öğretmen ve gönüllü personelleri ziyaret etti. Kaymakam Duru'nun atölye ziyaretine, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen de eşlik etti. Meslek Lisesi'nin dikim uygulama sınıfında kurulan atölyede üretime başlayan gönüllüler ile bir süre sohbet eden Kaymakam Duru, maske üretimi ile ilgili Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş'tan bilgi aldı. Ülkede artan maske ihtiyacına bir nebze de olsun Kula'dan katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren okul müdürü Ahmet Ali Okumuş, ilgili birimler yeter diyene kadar maske üretimi yapacaklarının altını çizdi.

Günlük 500 maske üretim hedefiyle ülkede artan maske ihtiyacına katkı sağlandığını ifade eden Kaymakam Duru, "İmzalanan protokol kapsamında üretimine başladığımız maskelerin nasıl yapıldığını görmek için ziyarette bulunduk. Bildiğiniz gibi tüm dünya virüs tehlikesinden geçiyor. Dünya Sağlık Örgütü'de buna pandemi niteliğini koydu. Bundan en az zararla çıkmak için devlet büyüklerimiz süreci çok iyi yönetti. Bizler yereldeki yöneticiler olarak da, sağlıklı kalabilmek açısından hem bireysel hem de toplumsal hijyenimize dikkat ederek, sosyal mesafemizi koruyarak, sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlarımız yasaya uyarak, onun dışında genci yaşlısı fark etmeksizin, yapmak zorunda olduğumuz işlerimiz dışında mümkün olduğunda evde kalarak bu tehlikeyi millet olarak en az zararla atlatacağız Allah'ın izniyle. Bu millet aziz bir millettir, sağduyulu bir millettir. Bu arkadaşlarımız bizim görünmez kahramanlarımız. 24 saat bu milletin sağlığı için uğraşan sağlık çalışanlarımızı alkışladığımız gibi, bu süreçte destek olan bütün herkesi alkışlıyoruz." dedi.

Kaymakam Duru'nun atölyedeki ziyaretlerine eşlik eden Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ise, maske üretimine başlayan okula kumaş desteği sağladı. Maske üretimi için gerekli kumaştan bir miktar okula destek sağlayıp, ülkedeki maske ihtiyacına bir nebze de olsun katkı sağladıkları için mutlu olduğunu ifade eden Başkan Şadan, "Burada çalışan personelin de gönüllülük esasında bu işi yapmasına, Türk milleti olarak ne kadar özverili olduğumuzu, bir sıkıntıda nasıl bir araya gelebildiğimizin ayrı bir göstergesidir." diye konuştu.

"Örnek Başkan Aytekin Şadan"

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan'ın kendilerine sağladığı desteklerden dolayı teşekkür eden Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş, "Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan başkanımız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Yapılan faaliyetlerimizi İl Mesleki Eğitim Kurulu'nda anlattığımda Aytekin abimizi Mesleki Eğitim'den sorumlu İl Milli Eğitim Müdür yardımcımız İsmail Koç örnek başkan olarak gösterdi. Maddi manevi bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Aytekin abimize teşekkür ediyorum. Biz bu süreçte de devletimiz bize dur diyene kadar maske üretimine devam edeceğiz. Aytekin başkanımıza bu süreçte de bizlere sağladığı desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA