Kaymakam Duru maske üretim atölyesini ziyaret etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kaymakam Duru maske üretim atölyesini ziyaret etti - Haberler
Anadolu Lisesi, Manisa, Güncel

Kaymakam Duru maske üretim atölyesini ziyaret etti

Kula Kaymakamı Kemal Duru, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa imzaladığı protokol kapsamında maske üretimine başlayan Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki gönüllüleri ziyaret etti.

25.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:58
Kaymakam Duru maske üretim atölyesini ziyaret etti

Kula Kaymakamı Kemal Duru, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa imzaladığı protokol kapsamında maske üretimine başlayan Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki gönüllüleri ziyaret etti.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ile Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol kapsamında Manisa ve ilçelerindeki Meslek Liseleri maske üretimi için harekete geçti. Kula Kaymakamı Kemal Duru da, Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi günlük 500 maske üretmeyi hedefleyerek çalışmalara başlayan öğrenci, öğretmen ve gönüllü personelleri ziyaret etti. Kaymakam Duru'nun atölye ziyaretine, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen de eşlik etti. Meslek Lisesi'nin dikim uygulama sınıfında kurulan atölyede üretime başlayan gönüllüler ile bir süre sohbet eden Kaymakam Duru, maske üretimi ile ilgili Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş'tan bilgi aldı. Ülkede artan maske ihtiyacına bir nebze de olsun Kula'dan katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren okul müdürü Ahmet Ali Okumuş, ilgili birimler yeter diyene kadar maske üretimi yapacaklarının altını çizdi.

Günlük 500 maske üretim hedefiyle ülkede artan maske ihtiyacına katkı sağlandığını ifade eden Kaymakam Duru, "İmzalanan protokol kapsamında üretimine başladığımız maskelerin nasıl yapıldığını görmek için ziyarette bulunduk. Bildiğiniz gibi tüm dünya virüs tehlikesinden geçiyor. Dünya Sağlık Örgütü'de buna pandemi niteliğini koydu. Bundan en az zararla çıkmak için devlet büyüklerimiz süreci çok iyi yönetti. Bizler yereldeki yöneticiler olarak da, sağlıklı kalabilmek açısından hem bireysel hem de toplumsal hijyenimize dikkat ederek, sosyal mesafemizi koruyarak, sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlarımız yasaya uyarak, onun dışında genci yaşlısı fark etmeksizin, yapmak zorunda olduğumuz işlerimiz dışında mümkün olduğunda evde kalarak bu tehlikeyi millet olarak en az zararla atlatacağız Allah'ın izniyle. Bu millet aziz bir millettir, sağduyulu bir millettir. Bu arkadaşlarımız bizim görünmez kahramanlarımız. 24 saat bu milletin sağlığı için uğraşan sağlık çalışanlarımızı alkışladığımız gibi, bu süreçte destek olan bütün herkesi alkışlıyoruz." dedi.

Kaymakam Duru'nun atölyedeki ziyaretlerine eşlik eden Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ise, maske üretimine başlayan okula kumaş desteği sağladı. Maske üretimi için gerekli kumaştan bir miktar okula destek sağlayıp, ülkedeki maske ihtiyacına bir nebze de olsun katkı sağladıkları için mutlu olduğunu ifade eden Başkan Şadan, "Burada çalışan personelin de gönüllülük esasında bu işi yapmasına, Türk milleti olarak ne kadar özverili olduğumuzu, bir sıkıntıda nasıl bir araya gelebildiğimizin ayrı bir göstergesidir." diye konuştu.

"Örnek Başkan Aytekin Şadan"

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan'ın kendilerine sağladığı desteklerden dolayı teşekkür eden Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş, "Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan başkanımız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Yapılan faaliyetlerimizi İl Mesleki Eğitim Kurulu'nda anlattığımda Aytekin abimizi Mesleki Eğitim'den sorumlu İl Milli Eğitim Müdür yardımcımız İsmail Koç örnek başkan olarak gösterdi. Maddi manevi bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Aytekin abimize teşekkür ediyorum. Biz bu süreçte de devletimiz bize dur diyene kadar maske üretimine devam edeceğiz. Aytekin başkanımıza bu süreçte de bizlere sağladığı desteklerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Fatih Dönmez Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Idris Elba Müslüm Gürses
Spor Falcao Tamer Tuna Gökhan Gönül Bülent Uygun Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Açıklama Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kaymakam Duru maske üretim atölyesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 18:44:46. #1.15#
title