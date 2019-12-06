Kaymakam Dundar, yaralı askeri ziyaret etti
Haberler » Kültür Sanat » Kaymakam Dundar, yaralı askeri ziyaret etti - Haberler

Kaymakam Dundar, yaralı askeri ziyaret etti

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, yaralı askere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

06.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:02
Kaymakam Dundar, yaralı askeri ziyaret etti

Kaymakamı Tekin Dundar, yaralı askere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Dundar, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkanı ve İlçe Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal ile terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yaralanan Uzman Onbaşı Yusuf İslam Şahin'i evinde ziyaret etti.

Şahin'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Dundar, her türlü konuda yardıma hazır olduklarını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şahin de en kısa sürede iyileşerek silah arkadaşlarının yanında olmak istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler