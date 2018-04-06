Kaymakam Dundar, Muhtarlarla Buluştu

Çaldıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçe esnafı ve muhtarlarla buluştu.

Dundar beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, Belediye Başkan Yardım Yardımcısı Alp Şevket Aksoy ve kurum amirleri bir araya gelerek aylık istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Merkez konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Dundar, her ay rutin olarak bu toplantıları yaptıklarını hatırlattı.

Çaldıran Belediyesinin yaptığı, yapacağı ve ihtiyaç duyulabilecek hizmetler konusunda istişareler yapıldığının altını çizen Dundar, "Çaldıran'a bu yaz sezonunda vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri tamamlamayı hedefliyoruz. Kış mevsiminde çalışmalarımızı tamamladık. Artık yapılacak hizmetlerin ihalelerini yapmaya başladık. İlçemizde 700 bin metrekareye yakın bordürlü kilitli parke taşının ihalelerinin yapılmasına başlandı.

75 yataklı devlet hastanemizin ihalesi tamamlanarak yakın zamanda yapımına başlanacaktır. 2017 yılı eylül ayında temelini attığımız 2 bin kişilik ibadet kapasiteli merkez camimizi de bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Mayıs ayından itibaren ilçe merkezimizde bulunan altı mahallemize doğalgaz dağıtımına başlanacaktır." dedi.

İlçe ekonomisine büyük katma değer sağlayacak Meslek Yüksek Okulunun da (MYO) yakında açılacağını aktaran Dundar, "Bölümleri belirlendi. Burada ilk etapta 300 öğrencinin ilçemizde okuyabileceği ve ilçemizin gelişimine katkı sunacağı demektir. Eğitimde ilçemizde toplam 240 derslik ihtiyacı bulunmaktadır. Bu yıl 180 derslik yapılması da projelerimiz arasında yer alarak bu yıl yapımına başlanacaktır. İlçemizde Sosyal Güvenlik Kurumumuzda (SGK) hizmete açıldı vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Artık vatandaşlarımız bu anlamda il yada diğer ilçelere gitmekten kurtulmuş oldu." dedi.

"Genç Çiftçi" projesine de değinen ve muhtarları çiftçileri bilgilendirmesi yönünde uyaran Dundar, devletin "Genç Çiftçi" projesi kapsamında 18-40 yaş arası vatandaşların hayvancılık, tarım, meyvecilik, süs bitkisi gibi konularında hazırladığı projelerde çiftçilere 30 bin lira hibe desteğinde bulunduğunu anımsattı.

Dundar ve beraberindekiler daha sonra bir kahvehanede ilçe esnafıyla bir araya geldi.

Esnafların bir ülkede şehirde ekonominin lokomotifini oluşturduğunu belirten Dundar, şöyle konuştu:

"Çaldıran'da rutin olarak halkımızla olduğu gibi esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ederek sohbetler ediyoruz. Esnaflarımızla dördüncü kez bir araya geliyoruz. Hem kahvaltımızı yapıyoruz, hem de sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Hepimiz bu ilçede yaşıyoruz. Sizler de bunun önemli bir kesimini oluşturuyorsunuz.

Tüccarlar ürettikleri katma değerle ayakta kalırlar. Sizler, bizler için önemlisiniz.Devletin bize gönderdiği paraları sizlere harcıyoruz. Çarşı merkezimizi güzelleştirmek için cadde üzerinde bulunan iş yeri tabelalarını tek tip yapmayı planlıyoruz."