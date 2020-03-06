Kaymakam Doğan, köy ziyaretlerini sürdürüyor

06.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:58

Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Saadettin Doğan, ilçeye bağlı köy ziyaretlerine devam ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.



Kaymakam Saadettin Doğan, Hamzalar ve Çamlıca köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Doğan, yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.



Daha sonra köy okullarını da ziyaret eden Kaymakam Doğan, öğrencilerle sohbet etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA