Kaymakam Doğan, köy ziyaretlerini sürdürüyor
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Kaymakam Doğan, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Saadettin Doğan, ilçeye bağlı köy ziyaretlerine devam ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

06.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:58
Kaymakam Doğan, köy ziyaretlerini sürdürüyor

'ın ilçe Kaymakamı Saadettin Doğan, ilçeye bağlı köy ziyaretlerine devam ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.


Kaymakam Saadettin Doğan, ve köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam Doğan, yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu.


Daha sonra köy okullarını da ziyaret eden Kaymakam Doğan, öğrencilerle sohbet etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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