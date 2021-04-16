Kaymakam Demirkale: "Ev ziyaretlerinden uzak durun"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Demirkale: "Ev ziyaretlerinden uzak durun"

Kaymakam Demirkale: 'Ev ziyaretlerinden uzak durun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Amasya'nın Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, korona virüsle mücadele kapsamında belirlenen kurallara duyarlılık gösterilmesini ve ev ziyaretlerinden kaçınılmasını istedi.

Amasya'nın Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, korona virüsle mücadele kapsamında belirlenen kurallara duyarlılık gösterilmesini ve ev ziyaretlerinden kaçınılmasını istedi.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Komiser Ramazan Aktaş ile birlikte korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimlere katıldı. Denetimlerde, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlerde ve pazar alanı ile çeşitli alanlarda faaliyet gösteren esnaflarda belirlenen tedbirler kapsamlı şekilde kontroller edildi.

Ev içi ziyaretleri konusunda uyarılarda bulunan Kaymakam Demirkale, "Vatandaşlarımızdan ve işyeri sahiplerinden tedbiri elden bırakmamaları maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri konularında uyarı ve hatırlatmalarda bulunduk. Genciyle yaşlısıyla herkesten salgının önlenmesi için maske, hijyen ve sosyal mesafe hususlarında duyarlılıklarını sürdürmelerini istiyoruz. Vaka sayılarını azaltmak elimizde. Ev ziyaretlerinden, iftar sahur vakitlerinde bir araya gelmekten kesinlikle kaçınalım. Sosyal yaşantımıza dikkat edip kurallara gösterdiğimiz duyarlılığımız elden bırakmayalım" dedi. - AMASYA

Kaymakam Demirkale: 'Ev ziyaretlerinden uzak durun'
Kaymakam Demirkale: 'Ev ziyaretlerinden uzak durun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kaymakam Demirkale: "Ev ziyaretlerinden uzak durun"
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:32:19. #1.15#

title