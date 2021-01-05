Kaymakam Demirkale'den köy ziyareti

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Gökçebağ köyünü ziyaret etti.

Demirkale, ziyareti sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntıları dinleyip bir süre sohbet etti.

Köy ziyaretleri vesilesiyle vatandaşların karşılaştığı sorunları her yönüyle yerinde görüp tespit ederek, bu sorunlara çözüm üretmeyi amaçladıklarını ifade eden Demirkale, "Devletimizin imkanları ölçüsünde, ilçe merkezimizde ve köylerimizde devletimizin varlığını hissettirmeye çalışıyoruz. Köy gezilerimizi sürdürerek, bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamaları bizim için çok önemli." dedi.

Demirkale, vatandaşlarla birebir buluşarak sorunlarını çözmeyi prensip edindiklerini, devlet ve millet kaynaşmasını en üst seviyede tutmak istediklerini kaydetti.

Kaymakam Demirkale, ziyaretinde köy halkına maske, mesafe ve hijyen uyarısında da bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan