Kaymakam Demirkale, 5 köyün sorunlarını dinledi
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Kaymakam Demirkale, 5 köyün sorunlarını dinledi

19.03.2021 17:02 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:10
Kaymakam Demirkale, 5 köyün sorunlarını dinledi

Amasya'nın Merzifon İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı 5 köyü ziyaret etti.

Amasya'nın Merzifon İlçe Kaymakamı Gürkan Demirkale, köy ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı 5 köyü ziyaret etti.

Vatandaşla buluşma-köy ziyaretleri kapsamında Kaymakam Demirkale, Merzifon'un Han köyü, Alıcık köyü, Bulak köyü, Koç köyü ve Eymir köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Köylerin sorunlarını muhtarlardan ve vatandaşlardan yerinde dinleyen Demirkale, tespit edilen sorunların çözüme kavuşturulması konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İlçe Kaymakamı Demirkale, köylerde vatandaşların gösterdiği misafirperverlikten dolayı da kendilerine teşekkür etti. - AMASYA

Kaymakam Demirkale, 5 köyün sorunlarını dinledi
Kaymakam Demirkale, 5 köyün sorunlarını dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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