Malazgirt Kaymakamı Demirer'den köy okuluna ziyaret
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Malazgirt Kaymakamı Demirer'den köy okuluna ziyaret

Malazgirt Kaymakamı Demirer'den köy okuluna ziyaret
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, köy okulunu ziyaret etti.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, köy okulunu ziyaret etti.

Kaymakam Demirer, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç ile Hasretpınar Köyü İmam Hatip Ortaokuluna geldi.

Eğitim gören 8. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Demirer, öğrencilerle sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.

Demirer, ardından okulda görevli öğretmenlerle toplantı yaptı.

Malazgirt Kaymakamı Demirer'den köy okuluna ziyaret
Malazgirt Kaymakamı Demirer'den köy okuluna ziyaret
Malazgirt Kaymakamı Demirer'den köy okuluna ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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