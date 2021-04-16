Malazgirt Kaymakamı Demirer'den köy okuluna ziyaret
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, köy okulunu ziyaret etti.
Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, köy okulunu ziyaret etti.
Kaymakam Demirer, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şahin Kılıç ile Hasretpınar Köyü İmam Hatip Ortaokuluna geldi.
Eğitim gören 8. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Demirer, öğrencilerle sohbet etti, tavsiyelerde bulundu.
Demirer, ardından okulda görevli öğretmenlerle toplantı yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin