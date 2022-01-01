Kaymakam Demir, yılbaşında güvenlik güçlerini yalnız bırakmadı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Besni Kaymakam Nazlı Demir, yılbaşında görev yapan güvenlik güçlerini denetleyerek onların yeni yılını kutladı.

Çeşitli uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma personelini ziyaret eden Kaymakam Nazlı Demir, personelin yeni yılını kutladı.

Nazlı Demir, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu bir ortamda girebilmelerini sağlamak amacıyla almış olduğumuz yılbaşı tedbirlerini yerinde denetlemek için alandaydık. Hem görevi başındaki emniyet ve jandarma personelimizin yeni yılını kutlayıp tatlı ikramında bulunduk; hem de uygulama yapılan vatandaşlarımızla sohbet ederek yeni yıllarını kutladık. Saat tam 00.00'ı gösterdiğinde PTT kavşaktaki uygulama noktasındaki emniyet personelimizle birlikte yeni yıla girdik.

Bu özel günde ailelerinden, sevdiklerinden fedakarlık ederek görevi başında bulunan emniyet ve jandarma personelinin, sağlık çalışanlarımızın ve itfaiye teşkilatımızın yeni yıllarını ayrıca kutluyorum" dedi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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