Kaymakam Demir, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Demir, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Kaymakam Demir, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret ederek, sıkıntıların dinledi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret ederek, sıkıntıların dinledi.

Adıyaman Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre'nin eşi Ayşe Emre, Şehit Selçuk Dost ve Enes Sarıaslan'ın ailelerini ziyaret etti. Burada şehit aileleriyle sohbet eden Kaymakam Demir ve beraberindeki heyet, şehit ailelerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Şehit aileleri de Kaymakam Demir'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaymakam Demir, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor
Kaymakam Demir, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gözaltındaki şahsın korona olduğu ortaya çıktı! Polisin yüzüne tükürüp 'Korktun mu?' dedi
Gözaltındaki şahsın korona olduğu ortaya çıktı! Polisin yüzüne tükürüp "Korktun mu?" dedi
Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Tedbirleri hiçe sayıp paramotorla uçuş yapan 4 kişiye binlerce lira ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Adnan Menderes Mustafa Destici
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ünal Karaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kaymakam Demir, şehit ailelerini yalnız bırakmıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 17:31:21. #1.16#

title