Kaymakam Çorumluoğlu'ndan ihtiyaç sahibi ailelere destek
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Kaymakam Çorumluoğlu'ndan ihtiyaç sahibi ailelere destek

17.03.2021 16:26 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:31
Kaymakam Çorumluoğlu'ndan ihtiyaç sahibi ailelere destek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek yardım taleplerini yerine getirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek yardım taleplerini yerine getirdi.

Kdz. Ereğli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından mağdur ve ihtiyaç sahibi vatandaşların alınan talepler doğrultusunda taleplerin yerine getirildiği bildirildi. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Ören Mahallesi sakini Melek Karakız ve Süleymanbeyler Köyü sakini İsmail Yaman'ın evlerine ziyarete giderek sorun ve sıkıntılarını yakından dinledi.

Vatandaşların taleplerinin değerlendirilmesi, doğrudan temas kurularak, temizlik, maske ve mesafe kuralları ile Covid 19 salgınına karşı alınan tedbirlere riayet edilerek, Kaymakam Çorumluoğlu başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ve İnceleme Görevlisi ile gerçekleştirilen ev ziyaretinde gıda kolisi, çiçek, maske ve çikolata ile talepler yerine getirildi. Vatandaşlar da ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. - ZONGULDAK

Kaymakam Çorumluoğlu'ndan ihtiyaç sahibi ailelere destek
Kaymakam Çorumluoğlu'ndan ihtiyaç sahibi ailelere destek
Kaymakam Çorumluoğlu'ndan ihtiyaç sahibi ailelere destek
Kaymakam Çorumluoğlu'ndan ihtiyaç sahibi ailelere destek
Kaymakam Çorumluoğlu'ndan ihtiyaç sahibi ailelere destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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