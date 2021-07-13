Kaymakam Çiçek: "Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz"
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Kaymakam Çiçek: "Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz"

Kaymakam Çiçek: 'Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçeye bağlı Umutlu ve Samrık köylerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İlçeye bağlı Umutlu ve Samrık köylerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Ziyarete Kaymakam Hasan Çiçek, İl Genel Meclis üyeleri Halil Mallı, İsmail Elmacı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Metin Koç ve İlçe Özel İdare Müdür Vekili Adem Tuncel katıldı.

İlk ziyaretini Umutlu Köyüne, daha sonra da Samrık Köyüne yapan Kaymakam Çiçek, köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Köy muhtarlarından çalışmalar hakkında bilgiler alıp, yerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Çiçek, "Öncelikle bizleri sıcak ve içten karşılamanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bütün amacımız, sizleri daha rahat ve daha huzurlu yaşatmak için, gereken imkanlara kavuşturmaktır. Kaymakamlık olarak, ilçemiz köylerine hizmet götürürken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları olarak büyük gayret gösteriyoruz. Köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip, işbirliği içerisinde çözüm üretmek için, köy gezilerini sıklıkla sürdürmeye, sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.

Merkez veya köy ziyaretlerinde çocuklarla yakından ilgilenen, onları sevindirmeyi ihmal etmeyen Çiçek, karşılaşmış olduğu bir çocukla da kısa süreli sohbet edip, ona oyuncak vererek sevindirdi. Samrık köyünde ayrıca bir hastayı da evinde ziyaret eden Kaymakam Çiçek, geçmiş olsun dileğinde bulunarak, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. - KÜTAHYA

Kaymakam Çiçek: 'Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz'
Kaymakam Çiçek: 'Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz'
Kaymakam Çiçek: 'Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz'
Kaymakam Çiçek: 'Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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